Ciclone Daniel, Tajani: “Protezione civile in partenza per la Libia”

“Ho chiamato l’ambasciatore a Tripoli per avere gli ultimi aggiornamenti. Il Governo italiano risponde subito alle richieste di sostegno per l’alluvione nell’Est della Libia: una squadra avanzata di valutazione è già in partenza coordinata dalla nostra Protezione civile“: è quanto ha affermato il vice presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferendosi alla catastrofica situazione in Libia. Il Paese è stato colpito da devastanti alluvioni in particolare nell’Est, causate dal ciclone Daniel.

Un team italiano composto da personale del Dipartimento della Protezione Civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando Operativo di Vertice Interforze e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale partirà nella giornata odierna per la Libia. L’advance team, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, avrà il compito di valutare la situazione nella zona in cui potrà dispiegarsi l’impegno italiano e acquisire tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione di un intervento strutturato già a partire dai prossimi giorni. L’Italia risponde così alla richiesta di supporto avanzata dalle autorità libiche.