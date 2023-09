Maltempo, aumentano le vittime provocate dal ciclone Daniel in Turchia e Grecia

MeteoWeb

Continua a salire il bilancio del devastante maltempo che ha investito l’Europa sudorientale. Il ciclone Daniel ha provocato piogge eccezionali e forti venti in Grecia, Turchia e Bulgaria, alle prese con una vasta distruzione e la perdita di numerose vite umane. Le autorità turche hanno reso noto che un sesto cadavere è stato recuperato e un altro uomo risulta disperso nella provincia di Kirklareli, non distante dal confine greco. Le vittime accertate sono al momento due nei quartieri europei a nord della metropoli di Istanbul, altri 4 i cadaveri recuperati a Kirklareli, dove un uomo risulta disperso in seguito alla rottura di argini dei corsi d’acqua. Tre delle vittime erano in vacanza in un villaggio e sono morte in seguito alla distruzione dei bungalow che non hanno resistito all’esondazione. Il proprietario del camping si trova in arresto poiché i bungalow sono risultati abusivi. Il Ministro degli Interni ali Yerlikaya ha dichiarato che 31 persone sono state ospedalizzate, mentre circa 2.500 sono gli uomini della AFAD, la Protezione Civile turca, impegnati sul campo tra Istanbul e Kirklareli. Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu ha dichiarato che le precipitazioni eccezionali hanno danneggiato 1.700 case e costretto centinaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni.

Grecia

In Grecia, al momento, il bilancio è di 3 morti e 2 dispersi. Le più colpite sono le aree di Volos, Trikala e Karditsa, dove la popolazione è stata invitata a non uscire in strada e seguire gli ordini divulgati dalla Protezione Civile. Ritorna l’incubo del 2017, quando in Grecia persero la vita ben 25 persone. Secondo le autorità greche, si tratta di precipitazioni record, un volume di pioggia mai registrato prima. Il Ministro della Crisi climatica e della Protezione Civile Vassilis Kikilias ha dichiarato, durante un briefing sull’emergenza, che 360 Vigili del Fuoco sono impegnati nella regione della Tessaglia e nella Grecia centrale per fronteggiare le alluvioni. “Richiamiamo l’attenzione di tutti i cittadini per le prossime 24 ore fino a domani sera“, ha aggiunto il Ministro.

Bulgaria

Il maltempo ha colpito anche la Bulgaria, dove un corpo senza vita è stato recuperato oggi vicino la costa del Mar Nero nei pressi della località di Tsarevo, non lontano dal confine turco. Si tratta della terza vittima provocata dal ciclone Daniel nel Paese.