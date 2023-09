Ciclone Daniel, Meloni: “Italia vicina alla Libia, attivata protezione civile”

MeteoWeb

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha appreso con dolore degli ingenti danni causati dal ciclone Daniel che ha colpito la parte Est della Libia causando morte, feriti e distruzione: lo comunica Palazzo Chigi. “L’Italia esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e al popolo libico e ha attivato la Protezione civile per poter assistere nel migliore dei modi la Libia colpita da questa emergenza,” viene evidenziato nella nota.

“La tempesta ‘Daniel’ ha investito Derna, città della Cirenaica, e tutta la regione libica. Abbiamo immediatamente offerto l’aiuto della Difesa per le zone alluvionate, come abbiamo fatto per il Marocco colpito dal sisma,” ha evidenziato il Ministro della Difesa Guido Crosetto.