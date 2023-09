Clima, il rapporto tra la CO2 atmosferica e la temperatura della Terra secondo l’Oregon Petition

MeteoWeb

La Oregon Petition è una petizione promossa tra il 1999 ed il 2001 dall’Oregon Institute of Science and Medicine (OISM), organizzazione fondata dal biochimico Arthur Robinson. La petizione si oppone al protocollo di Kyoto e il suo obiettivo è dimostrare la mancanza di consenso scientifico sull’origine antropica del riscaldamento globale. In uno degli studi a sostegno della petizione, gli autori Arthur B. Robinson, Noah E. Robinson e Willie Soon hanno realizzato una revisione della letteratura di ricerca riguardante le conseguenze ambientali dell’aumento dei livelli di anidride carbonica atmosferica. Tale revisione “porta alla conclusione che gli aumenti durante il XX e l’inizio del XXI secolo non hanno prodotto effetti deleteri sul meteo e sul clima della Terra. L’aumento dell’anidride carbonica, tuttavia, ha notevolmente aumentato la crescita delle piante. Le previsioni sugli effetti climatici dannosi dovuti al futuro aumento dell’uso di idrocarburi e di gas serra minori come la CO 2 non sono conformi alle attuali conoscenze sperimentali”, si legge nello studio.

“La temperatura media della Terra è variata entro un intervallo di circa 3°C negli ultimi 3.000 anni. Attualmente sta aumentando mentre la Terra si riprende da un periodo noto come Piccola Era Glaciale”, sostengono gli autori dello studio. Il grafico seguente mostra le temperature superficiali nel Mar dei Sargassi, una regione di 2 milioni di miglia quadrate dell’Oceano Atlantico, con risoluzione temporale compresa tra 50 e 100 anni e terminante nel 1975, come determinate dai rapporti isotopici degli organismi marini rimasti nei sedimenti sul fondo del mare. La linea orizzontale è la temperatura media per questo periodo di 3.000 anni. “La Piccola Era Glaciale e l’Optimum Climatico Medievale si sono verificati in modo naturale, con intervalli estesi di deviazioni climatiche dalla media. Un valore di 0,25°C, che rappresenta la variazione della temperatura del Mar dei Sargassi tra il 1975 e il 2006, è stato aggiunto ai dati del 1975 per fornire un valore della temperatura del 2006”, riporta lo studio.

“La parte più recente di questo periodo di riscaldamento si riflette nell’accorciamento dei ghiacciai mondiali, come mostrato nella Figura 2. I ghiacciai si allungano e si accorciano regolarmente in correlazione ritardata con le tendenze di raffreddamento e riscaldamento. Le variazioni nella massa e nella lunghezza dei ghiacciai sono principalmente dovute alla temperatura e alle precipitazioni. Questa tendenza allo scioglimento è in ritardo rispetto all’aumento della temperatura di circa 20 anni, quindi precede l’aumento di 6 volte dell’uso di idrocarburi anche più di quanto mostrato nella figura. L’uso di idrocarburi non può aver causato questa tendenza alla riduzione”, scrivono gli autori.

“La temperatura atmosferica è regolata dal sole, che fluttua nell’attività come mostrato nella Figura 3; dall’effetto serra, causato in gran parte dal vapore acqueo atmosferico (H 2 O); e da altri fenomeni che sono meno compresi. Mentre il principale gas serra H 2 O riscalda sostanzialmente la Terra, i gas serra minori come la CO 2 hanno scarsi effetti, come mostrato nelle Figure 2 e 3. L’aumento di 6 volte dell’uso di idrocarburi dal 1940 non ha avuto alcun effetto notevole sulla temperatura atmosferica o sulla tendenza nella lunghezza dei ghiacciai”, si legge nello studio.

“Le temperature superficiali negli Stati Uniti durante il secolo scorso riflettono questa tendenza al riscaldamento naturale e la sua correlazione con l’attività solare, come mostrato nelle Figure 4 e 5. Le temperature superficiali degli Stati Uniti sono aumentate di circa 0,5°C al secolo, il che è coerente con altri valori storici da 0,4 a 0,5°C per secolo durante il recupero dalla Piccola Era Glaciale. Questo cambiamento di temperatura è lieve rispetto ad altre variazioni naturali, come mostrato nella Figura 6. Sono evidenti tre tendenze intermedie, inclusa la tendenza decrescente utilizzata per giustificare i timori di un “raffreddamento globale” negli anni ’70”, scrivono gli autori.

“L’attività solare e la temperatura superficiale degli Stati Uniti sono strettamente correlate, come mostrato nella Figura 5, ma la temperatura superficiale degli Stati Uniti e l’uso mondiale di idrocarburi non sono correlati, come mostrato nella Figura 13. L’andamento della temperatura negli Stati Uniti è così lieve che, se il cambiamento di temperatura che ha avuto luogo nel corso dei secoli XX e XXI si verificasse in una stanza normale, la maggior parte delle persone presenti nella stanza non ne sarebbe consapevole”, riporta lo studio.

“Come mostrato nelle Figure 2, 11 e 12, le tendenze nell’accorciamento dei ghiacciai e nell’innalzamento del livello del mare sono iniziate un secolo prima dell’aumento di 6 volte, durato 60 anni, dell’uso di idrocarburi, e non sono cambiate durante tale aumento. L’uso di idrocarburi non può aver causato queste tendenze”, sostengono gli autori.

Gli effetti benefici della CO 2

“Negli ultimi 50 anni, la CO 2 atmosferica è aumentata del 22%. Gran parte di tale aumento di CO 2 è attribuibile all’aumento di 6 volte nell’uso umano dell’energia derivante dagli idrocarburi. Le figure 2, 3, 11, 12 e 13 mostrano, tuttavia, che l’uso umano di idrocarburi non ha causato gli aumenti di temperatura osservati. L’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera ha, tuttavia, avuto un sostanziale effetto ambientale. La CO 2 atmosferica fertilizza le piante. Una maggiore concentrazione di CO 2 consente alle piante di crescere più velocemente, di diventare più grandi e di vivere in climi più secchi. Le piante forniscono cibo agli animali, che in questo modo vengono rafforzati. L’estensione e la diversità della vita vegetale e animale sono aumentate sostanzialmente durante l’ultimo mezzo secolo. L’aumento della temperatura ha anche leggermente stimolato la crescita delle piante”, riporta lo studio.

“Si prospetta un’amplificazione catastrofica di queste tendenze con conseguenze climatologiche dannose? Non ci sono dati sperimentali che lo suggeriscano. Non esiste, inoltre, alcuna prova teorica validata sperimentalmente di tale amplificazione. Le previsioni di un riscaldamento globale catastrofico si basano sulla modellizzazione climatica computerizzata, una branca della scienza ancora agli inizi. L’evidenza empirica – misurazioni effettive della temperatura e del clima della Terra – non mostra alcuna tendenza al riscaldamento provocata dall’uomo. Infatti, durante quattro dei sette decenni successivi al 1940, quando i livelli medi di CO 2 aumentavano costantemente, le temperature medie degli Stati Uniti stavano effettivamente diminuendo. Anche se i livelli di CO 2 sono aumentati sostanzialmente e si prevede che continueranno a farlo e gli esseri umani sono stati responsabili di parte di questo aumento, l’effetto sull’ambiente è stato positivo”, si legge nello studio.

Energia e sviluppo

“Esiste, tuttavia, una possibilità molto pericolosa”, evidenziano gli autori. “La nostra civiltà industriale e tecnologica dipende da un’energia abbondante e a basso costo. Questa civiltà ha già portato una prosperità senza precedenti alle popolazioni delle nazioni più sviluppate. Miliardi di persone nelle nazioni meno sviluppate stanno ora uscendo dalla povertà adottando questa tecnologia. Gli idrocarburi sono fonti di energia essenziali per sostenere ed estendere la prosperità. Ciò è particolarmente vero per i Paesi in via di sviluppo, dove il capitale e la tecnologia disponibili non sono sufficienti per soddisfare il rapido aumento del fabbisogno energetico senza un ampio uso di idrocarburi. Se, attraverso l’incomprensione della scienza di base e attraverso la paura e l’isteria fuorviate del pubblico, l’umanità raziona e limita in modo significativo l’uso degli idrocarburi, l’aumento della prosperità a livello mondiale si fermerà. Il risultato sarebbe un’enorme sofferenza umana e la perdita di centinaia di milioni di vite umane. Inoltre, la prosperità dei Paesi sviluppati verrebbe notevolmente ridotta”.

“Negli ultimi due o tre secoli, si sono verificati lievi aumenti naturali della temperatura terrestre. Ciò ha comportato alcuni miglioramenti nel clima generale e anche alcuni cambiamenti nel paesaggio, come una riduzione della lunghezza dei ghiacciai e un aumento della vegetazione nelle aree più fredde. Cambiamenti molto più grandi si sono verificati durante il periodo in cui tutte le attuali specie di animali e piante sono state sulla Terra. Le dimensioni relative della popolazione delle specie e la loro distribuzione geografica variano poiché si adattano alle mutevoli condizioni. La temperatura della Terra continua il suo processo di fluttuazione in correlazione con le variazioni dei fenomeni naturali. L’uomo, nel frattempo, sta spostando parte del carbonio presente nel carbone, nel petrolio e nel gas naturale dal sottosuolo all’atmosfera e alla superficie, dove è disponibile per la conversione in esseri viventi. Di conseguenza, viviamo in un ambiente sempre più rigoglioso di piante e animali. Questo è un regalo inaspettato e meraviglioso della Rivoluzione Industriale”, concludono gli autori dello studio.