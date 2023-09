Covid, durata della persistenza dei vaccini a mRNA e fattori associati al coinvolgimento cardiaco nei pazienti recentemente vaccinati

MeteoWeb

La biodistribuzione e la durata della persistenza nei tessuti umani dei vaccini anti-Covid a mRNA “possono essere importanti per comprendere alcuni degli effetti collaterali non comuni di questi nuovi agenti”, si legge in un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature. Nello studio, gli autori hanno sviluppato specifici test basati su RT-qPCR per rilevare ciascun vaccino a mRNA (Pfizer e Moderna) e controllato linfonodi, fegato, milza e miocardio di pazienti deceduti recentemente vaccinati. Gli autori hanno effettuato autopsie nei corpi di 20 persone vaccinate e 5 non vaccinate. “Il vaccino è stato rilevato nei linfonodi ascellari nella maggior parte dei pazienti morti entro 30 giorni dalla vaccinazione, ma non nei pazienti morti dopo più di 30 giorni dalla vaccinazione. Il vaccino non è stato rilevato nei linfonodi mediastinici, nella milza o nel fegato. Il vaccino è stato rilevato nel miocardio in un sottogruppo di pazienti vaccinati entro 30 giorni dalla morte. I ventricoli cardiaci in cui è stato rilevato il vaccino presentavano un danno miocardico in via di guarigione al momento della vaccinazione e avevano più macrofagi miocardici rispetto ai ventricoli cardiaci in cui il vaccino non è stato rilevato. Questi risultati suggeriscono che i vaccini anti-Covid a mRNA persistono abitualmente fino a 30 giorni dalla vaccinazione e possono essere rilevati nel cuore”, scrivono gli autori dello studio.

“Una scoperta importante in questo studio è stata il rilevamento dell’mRNA del vaccino SARS-CoV-2 nel tessuto cardiaco umano. Il vaccino Pfizer è stato rilevato in due campioni del ventricolo sinistro e in due campioni del ventricolo destro da un totale di tre pazienti. Il danno miocardico in questi pazienti era molto probabilmente dovuto alle malattie di base dei pazienti e non al risultato del vaccino stesso. Non è noto se le cellule fagocitiche trasportassero l’mRNA del vaccino nei siti di guarigione del danno miocardico. Tuttavia, è stato riportato che i vaccini a mRNA contro SARS-CoV-2 circolano principalmente nel compartimento plasmatico piuttosto che in quello cellulare. Un’altra possibilità è che il danno miocardico fosse associato a cambiamenti della permeabilità microvascolare che consentivano al vaccino circolante di entrare in modo più efficiente nel miocardio”, si legge nello studio.

“Dato che il vaccino a mRNA contro SARS-CoV-2 è stato rilevato nel muscolo cardiaco con lesione in via di guarigione e che gli effetti non sono al momento chiari, potrebbe essere prudente considerare di ritardare la vaccinazione basata su nanoparticelle lipidiche nei pazienti con recente infarto miocardico”, evidenziano gli esperti.

“Questo studio – concludono i ricercatori – fornisce una mappa della biodistribuzione e della persistenza dei vaccini a mRNA contro SARS-CoV-2 nei tessuti umani. Una comprensione completa di questa biodistribuzione e del decorso temporale della persistenza sarà essenziale man mano che i vaccini basati su nanoparticelle lipidiche diventeranno più ampiamente utilizzati per una moltitudine di agenti patogeni”.