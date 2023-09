Covid, Schillaci: “i fragili si vaccinino ma no terrorismo”

MeteoWeb

Il nuovo piano pandemico “al quale stiamo lavorando, sarà firmato entro l’anno. Il Piano è infatti in scadenza alla fine di quest’anno“. Lo ha detto il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto alla Festa nazionale di Italia Viva, nel corso dell’incontro ‘Una Sanità gratuita e universale: come sta il nostro Ssn?’. Rispetto all’andamento epidemiologico del Covid, Schillaci ha sottolineato che è necessario che si vaccinino “soprattutto i fragili; faremo una campagna su questo, ma non ci vuole terrorismo, perché la malattia è diversa”. “Mi spiace però – ha aggiunto – che si parli tanto di Covid lasciando da parte tanti altri temi importanti; il Covid ha causato vittime, tante famiglie hanno sofferto, ma non limitiamoci al Covid. Il merito del Covid è però quello di aver rimesso al centro l’importanza della sanità“.