Equinozio d’Autunno, ecco come appare oggi la Terra vista dallo Spazio | FOTO

Quest’anno l’Equinozio d’Autunno è “scoccato” oggi, 23 settembre alle 8:49 ora italiana: all’equatore i raggi del Sole sono perfettamente perpendicolari quando il Sole è allo zenit, ossia al mezzogiorno astronomico. Particolarmente eloquente l’immagine pubblicata dagli esperti del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, realizzata dal satellite del Globo, in un canale corrispondente a frequenze elettromagnetiche del visibile: mostra come la linea di demarcazione tra la parte illuminata e quella in ombra sia esattamente coincidente con l’asse terrestre.