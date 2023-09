Frana in Val Formazza, continuano i distacchi: ricerche sospese

MeteoWeb

Sospese le ricerche dei possibili dispersi nella frana avvenuta a 2480 metri di quota nella zona del Rifugio Città di Busto in Val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola. ”A causa del sopraggiungere del buio e dei continui distacchi che stanno caratterizzando l’area di ricerca, le operazioni vengono sospese. Riprenderanno alle prime luci dell’alba di domani, o comunque non appena i soccorritori potranno operare in sicurezza sulla frana”, è l’ultimo aggiornamento sui soccorsi. Le squadre territoriali del Soccorso Alpino sono impegnate insieme ai Vigili del Fuoco, sul posto, per cercare eventuali escursionisti coinvolti.

Secondo un testimone, sarebbero almeno due le persone coinvolte. Il testimone, presente sul luogo della frana, avrebbe visto due persone travolte dalle rocce staccatesi dal versante. L’area dove è avvenuta la frana è caratterizzata da copertura telefonica scarsa o assente, che rende ancora più difficili le comunicazioni.