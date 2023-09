Germania, quest’anno 3.100 morti a causa del caldo

MeteoWeb

Circa 3.100 persone sono morte quest’anno in Germania a causa del caldo. Lo indica un rapporto del Robert Koch Institute (RKI), che raccoglie dati fino a metà settembre. Il rapporto rileva che la maggior parte dei decessi legati al caldo si è verificata nella fascia di età pari o superiore a 75 anni e che, in termini assoluti, muoiono più donne che uomini a causa delle alte temperature. Tuttavia, ciò può essere attribuito all’elevata percentuale di donne nelle fasce di età più anziane. Il dato varia notevolmente di anno in anno, a seconda dell’intensità dell’ondata di caldo.

L’RKI ha stimato che più di 6mila persone siano morte a causa del caldo in Germania rispettivamente nel 2018, 2019 e 2015, mentre nel 2014, 2016, 2017 e 2021 sono stati registrati tra circa mille e circa 1.700 decessi. L’istituto chiarisce che, nella maggior parte dei casi, è la combinazione di caldo e condizioni di salute preesistenti a portare alla morte. “Pertanto – si precisa – il caldo non è solitamente indicato come causa sul certificato di morte“.