Incendi in provincia di Palermo: minacciate aziende agricole e stalle

Giornata di incendi in provincia di Palermo. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nella zona delle Madonie. Diversi roghi di macchia mediterranea sono divampati nella zona di Castellana Sicula in contrada Tudia, dove è stata minacciata una stalla e alcuni animali sono stati messi in salvo. Altro rogo a Piana degli Albanesi, dove sono state minacciate aziende agricole. Altri incendi a Monte Petroso nella zona di San Martino delle Scale e a Corleone.