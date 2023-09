MeteoWeb

Un incendio è divampato in contrada Cordoba a Bagheria (Palermo). Le fiamme stanno divorando ettari di macchia mediterranea e minacciano abitazioni e aziende agricole. Sul rogo, stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, i forestali e i volontari della Protezione Civile per cercare di limitare le fiamme che stanno creando non poca apprensione.