Incendio sul Monte Pellegrino a Palermo: allarme dato da un cane

Un nuovo incendio è divampato oggi sul Monte Pellegrino, a Palermo. A segnalarlo nel pomeriggio è stato un cane addestrato a scovare gli inneschi di roghi. Il cane, abbaiando, ha richiamato l’attenzione di alcuni volontari che stavano eseguendo controlli lungo le pendici del monte. Sono in azione gli elicotteri e i Vigili del Fuoco per cercare di contenere le fiamme che sono alimentate dal vento che in queste ore soffia sul capoluogo siciliano.