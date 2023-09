La gelida notte lunare è finita, l’India tenta di risvegliare lander e rover Chandrayaan-3

MeteoWeb

Gli ingegneri dell’Indian Space Research Organization (ISRO) hanno iniziato i tentativi di risvegliare il lander e il rover della missione Chandrayaan-3 dal letargo, dopo una gelida notte lunare durata 2 settimane. Ieri l’ISRO ha dichiarato in un post su X (ex Twitter), di avere tentato “di stabilire una comunicazione con il lander Vikram e il rover Pragyan per accertare la loro condizione di risveglio“. Finora, gli ingegneri non hanno ricevuto risposta dai veicoli, i primi 2 oggetti realizzati dall’uomo ad atterrare nel Polo Sud della Luna. “I tentativi per stabilire un contatto continueranno,” ha affermato l’ISRO nel post.

La missione indiana Chandrayaan-3

La missione Chandrayaan-3 è atterrata vicino al Polo Sud lunare il 23 agosto, rendendo l’India la 4ª nazione nella storia ad effettuare un atterraggio sul nostro satellite dopo Stati Uniti, Russia e Cina.

Nelle 2 settimane successive, Pragyan ha esplorato il sito di atterraggio, trasmettendo immagini sulla Terra, mentre Vikram ha eseguito una serie di esperimenti scientifici tra cui la misurazione della temperatura dello strato superiore della regolite lunare. La sonda ha anche analizzato la composizione chimica della polvere lunare e ha trovato tracce di zolfo, rivelando indizi sull’attività vulcanica passata.

Il rover Pragyan è stato messo in stand-by il 2 settembre, quando tutti i suoi strumenti sono stati spenti. Stessa procedura per il lander Vikram, 2 giorni dopo. La missione ha completato i suoi obiettivi primari, ma l’ISRO spera che i 2 veicoli spaziali riescano a sopravvivere alla gelida notte lunare.

Chandrayaan-3 è stato il 2° tentativo dell’India di sbarcare sulla Luna. Il predecessore Chandrayaan-2 si è schiantato nel 2019, a causa di un problema tecnico. L’orbiter Chandrayaan-2, tuttavia, sta ancora studiando il satellite dall’orbita lunare.