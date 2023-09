IT-Alert: oggi è il turno di Lazio e Liguria, messaggio test alle 12

MeteoWeb

Dopo l’ultimo test di ieri in Abruzzo e Trentino, il prossimo appuntamento a livello regionale di IT-Alert è previsto oggi, 27 settembre. Intorno alle ore 12 sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno in Lazio, Liguria, e nelle aree limitrofe, arriverà un messaggio. Il test nel Lazio era stato inizialmente programmato per il 21 settembre ma è stato rinviato per l’allerta gialla per temporali prevista sulla regione in quella giornata.

Intanto sono oltre 2,5 milioni i questionari compilati e trattati in forma anonima – da quando sono iniziati i test a giugno scorso – che sono analizzati nel dettaglio per verificare le cause dei principali e ricorrenti problemi segnalati, consentendo agli operatori di telefonia mobile di approfondire e rivedere il processo di invio del messaggio, il comportamento delle celle telefoniche e della relativa copertura, il funzionamento dei dispositivi come telefoni, tablet e smartwatch.

Anche in occasione del test odierno sarà possibile accedere e compilare l’apposito questionario dalla home page del sito www.it-alert.gov.it, contribuendo così all’implementazione del sistema anche mediante la segnalazione di eventuali malfunzionamenti. Anche coloro che, trovandosi nell’area interessata dal test intorno alle ore 12, non dovessero ricevere alcuna notifica di IT-Alert lo potranno compilare proprio per segnalare questa mancanza.