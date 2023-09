La straordinaria MSC World Europa transita nello Stretto di Messina in una serata di maltempo | FOTO

MeteoWeb

Grande spettacolo questa sera nello Stretto di Messina per il transito della MSC World Europa in partenza dal porto di Messina verso Palermo. Nello Stretto di Messina è stata una giornata tipicamente autunnale con cielo molto nuvoloso, a tratti coperto, e deboli piogge nel pomeriggio. La temperatura massima ha appena lambito i +27°C.

Nei prossimi tre giorni sono attese precipitazioni più significative.

