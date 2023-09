Lo spettacolo della “Luna del Raccolto” visto dalla Calabria, stasera il “clou” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Luna Piena di settembre, nota come Luna del Raccolto, sorgerà stasera, e sarà speciale. Non solo sarà la 4ª Superluna consecutiva del 2023, ma sarà anche l’ultima dell’anno. La serie di Superlune è iniziata il 3 luglio, evento seguito da 2 Superlune ad agosto.

La scorsa notte il nostro satellite è stato immortalato da Renzo Pellicano, da Reggio Calabria, mostrando il corpo celeste in tutto il suo splendore, solo un assaggio dello spettacolo che offrirà stasera.

Il termine “Superluna” si riferisce al plenilunio che si verifica nel periodo in cui il satellite è più vicino alla Terra nella sua orbita (il perigeo). Ciò accade perché l’orbita lunare è un’ellisse e non un cerchio perfetto, quindi ci sono momenti in cui si allontana dal nostro pianeta e momenti in cui si avvicina. La vicinanza di una Superluna implica che il disco lunare possa apparire circa il 30% più luminoso e circa il 14% più grande visto dalla Terra rispetto ai pleniluni “normali”.

Il nome più popolare per la Luna Piena di settembre è “Harvest Moon“, “Luna del Raccolto” perché sorge vicino al tramonto per alcune sere di seguito e fornisce agli agricoltori luce extra per aiutarli nel loro lavoro, secondo Almanac.com. Tuttavia, stabilire quale Luna Piena venga chiamata così è tutta una questione di tempismo. È un nome dato in genere al plenilunio più vicino all’equinozio di settembre, secondo l’Adler Planetarium.

La Luna del Raccolto vista da Reggio Calabria