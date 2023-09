Maltempo, albero pericolante: chiusa la linea ferroviaria Ventimiglia-Nizza

MeteoWeb

La linea ferroviaria internazionale Ventimiglia-Nizza è stata chiusa, verso le 18.15, a causa di un albero pericolante all’altezza dei Balzi Rossi, a Ventimiglia, a pochi metri dalla frontiera con la Francia. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco. Non è ancora chiaro se si tratti di uno smottamento dovuto alle abbondanti piogge della scorsa notte oppure all’azione del vento. Molti i disagi per i frontalieri, che dovevano tornare a casa dalla Francia e dal Principato di Monaco. “Si sono arrangiati con i passaggi – spiega il consigliere comunale di Ventimiglia e segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli, Roberto Parodi – e sarà un problema anche domani, quando molti italiani che lavorano nei ristoranti e negli alberghi dovranno recarsi al lavoro già dalle prime ore del mattino. Ci siamo attivati con Sncf (l’ente del trasporto francese, ndr) per dei bus sostituivi, ma al momento non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta“. La linea rimarrà chiusa anche questa notte e fintanto l’albero non sarà stato rimosso. Domani con la luce del sole i Vigili del Fuoco interverranno per mettere in sicurezza l’area.

