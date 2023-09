Maltempo, Crotone flagellata da potenti raffiche di vento | FOTO

MeteoWeb

Violente raffiche di vento hanno flagellato Crotone nelle prime ore di questa mattina, danneggiando alcune attività commerciali ubicate nel quartiere Fondo Gesù. Si tratta di un supermercato e uno store di prodotti elettronici i cui tetti sono stati letteralmente divelti finendo sulla strada e in un parcheggio antistanti e danneggiando alcune auto. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale che hanno provveduto a rimuovere detriti e sono al momento impegnati per il ripristino della viabilità. La strada è stata chiusa al traffico dal comando della Polizia locale in quanto gran parte della tettoia delle 2 attività commerciali è finita su una carreggiata.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: