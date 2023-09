Maltempo, diluvio nel sud della Francia: oltre 500mm in meno di 24 ore, esondano i fiumi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Non solo la Spagna. Anche la Francia è alle prese con le forti piogge e i temporali provocati dal ciclone Jan sull’Europa occidentale. Come nella vicina Spagna, anche in Francia si stanno verificando esondazioni e allagamenti a seguito di piogge molto violente. La situazione più critica è nel dipartimento dell’Hérault, nel sud del Paese, posto in allerta rossa per piogge-inondazioni da Météo France. I vicini dipartimenti di Gard e Lozère sono sotto allerta arancione. Nell’Hérault, in meno di 24 ore sono già caduti 450mm e le piogge non diminuiranno d’intensità. “Queste piogge e questi temporali possono raggiungere gli 80-100mm in breve tempo. Gli accumuli nell’arco delle 24 ore possono raggiungere dai 300 ai 400mm, molto occasionalmente 600mm negli alti cantoni dell’Hérault dove ne sono già caduti più di 450mm”, spiega Météo France riguardo all’allerta meteo.

In diverse località dell’Hérault, i fiumi stanno esondando, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il livello dell’Orb, della Dourbie e della Sorge continua ad aumentare. Allagamenti si registrano nel centro e nella periferia dell’arrondissement di Lodève, con gli accumuli che hanno superato i 500mm in meno di 24 ore (346,5mm in 8 ore) a Roqueredonde, secondo quanto riportato dal canale Meteo Sud-Aveyron. Nel Comune di Lunas, l’Orb è esondato per le vie del paese: risultano persone bloccate al 1° piano senza poter uscire di casa. Danni considerevoli alla frazione di Joncelet, vicino a Lunas, a causa delle esondazioni. Allagamenti anche in alcune parti basse del comune di Bédarieux a causa della piena dell’Orb.

Se il rischio di piene non è ancora reale nel dipartimento dell’Aveyron, occorre la massima cautela sulle strade, dove sta cadendo un vero e proprio diluvio. Sulla A75, nel settore del Pas de l’Escalette (tra Le Caylar e Lodève), le auto procedono lentamente a causa della forte pioggia.

Francia, allagamenti a Bédarieux a causa della piena dell’Orb

Maltempo Francia, danni alla frazione di Joncelet a causa delle esondazioni

Maltempo Francia, allagamenti nelle località dell'Hérault

41 dipartimenti sotto allerta per temporali

Sei dipartimenti sono attualmente in allerta per piogge-inondazioni: Hérault (rosso), Gard e Lozère (arancione), Ardèche, Boucjes-du-Rhône e Var (giallo). Un’allerta per temporali è stata lanciata in 41 dipartimenti della Bretagna, del Nord-Est e del Sud-Est.