Maltempo Spagna, inondazioni per il ciclone Jan: auto trascinate dall’acqua e caos sulle strade | VIDEO

Molte zone della Spagna stanno facendo i conti con il forte maltempo provocato da un ciclone sull’Europa occidentale, rinominato Jan dall’Università di Berlino. Le intense piogge e i temporali si sono spostati in Catalogna e nella Comunità Valenciana dopo aver causato inondazioni a Madrid e Castilla-La Mancha, complicando la circolazione sulle strade e lasciando persone intrappolate all’interno dei veicoli che hanno dovuto essere soccorse dai Vigili del Fuoco.

Le piogge hanno causato problemi in alcune zone della Comunità Valenciana, come Castellón, dove sono stati chiusi alcuni tunnel e strade. A Godella (Valencia), i Vigili del Fuoco sono intervenuti su diversi veicoli intrappolati nel CV-31 e hanno salvato una persona, in buone condizioni, mentre la scuola San Bartolomé è stata evacuata a causa di allagamenti. Sono intervenuti anche a Mislata e Paterna dove sono caduti detriti dai balconi.

Oltre a piogge e temporali, il ciclone ha provocato anche forti venti sulle coste della Comunità Valenciana, con raffiche fino a 67km/h.

Persone intrappolate nelle auto

Nella Comunità di Madrid si sono verificati allagamenti in diverse zone della capitale, nel resto della comunità e su strade come la M-111 e la M-100. Centinaia gli interventi di soccorso in località come Soto del Real, Manzanares del Real, Colmenar Viejo, Madrid e nella zona del Corredor del Henares. A Soto del Real ci sono stati allagamenti di garage e scantinati, e nella capitale e nella zona di Henares, allagamenti su strade pubbliche, soprattutto sull’autostrada M-100, dove i Vigili del Fuoco hanno effettuato diversi soccorsi di persone intrappolate dall’acqua nelle loro auto. Ci sono stati anche salvataggi sull’M-111 ad Ajalvir. I Vigili del Fuoco hanno realizzato centinaia di interventi nella Comunità di Madrid, la maggior parte per allagamenti, rami di alberi caduti o a rischio di caduta su strade pubbliche e danni agli interni.

Le piogge molto intense hanno causato interruzioni del traffico, soprattutto nella zona di Henares e sulla M-40 vicino a Coslada, in entrambe le direzioni, e sulla M-100 a Cobeña.

Problemi di circolazione si sono registrati anche sulla rete dei servizi ferroviari Cercanías. I treni delle linee C2, C7 e C8 non hanno potuto fermarsi a La Garena, nella capitale, a causa dell’accumulo di acqua. Nella metropolitana di Madrid si è verificato un accumulo d’acqua sulle linee 7 e 9 e alcune tratte sono state sospese.

Le piogge e i temporali che hanno colpito Castilla-La Mancha hanno causato 67 incidenti, quasi tutti nella provincia di Guadalajara.

