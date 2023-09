Maltempo, violento downburst a Lecce: alberi abbattuti, allagamenti e tanti danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Puglia è la regione che oggi sta subendo il peggio del maltempo. Forti temporali hanno colpito il Salento nel pomeriggio e Manduria è stata sferzata da grandine e forte vento. Peggio è andata a Lecce, colpita da un forte downburst (raffiche di vento lineari in uscita dal temporale) con raffiche di oltre 100km/h. Il violento temporale, accompagnato anche da un nubifragio e dalla grandine, è durato venti minuti ma tanto è bastato per provocare gravi danni in città. Sono decine gli alberi abbattuti dalla furia del vento, molti caduti anche sulle auto in sosta. Tanti i danni alle strutture, oltre alle strade allagate dalla pioggia (caduti 18mm in centro) e allagamenti nei locali interrati. Alberi sono caduti anche all’imbocco della statale 16.

In città le zone più colpite dal maltempo sono viale Grassi, dove si registrano più interventi, i rioni Castromediano, San Lazzaro, la zona dell’ospedale. Disagi anche sulle tangenziali. Al momento sono al lavoro tutte le squadre dei Vigili del Fuoco della provincia e due giunte da Taranto. Non si registrano feriti.

Forte downburst a Lecce, tanti alberi abbattuti

Strade allagate a Lecce dopo il forte temporale

