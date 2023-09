Maltempo, forti temporali in Spagna: allagamenti e disagi in tutto il Paese

MeteoWeb

Gran parte della Spagna è in allerta meteo da ieri per i forti temporali che in queste ore imperversano nel Paese causando pesanti allagamenti, costringendo le autorità a chiudere le strade, sospendere i collegamenti ferroviari e deviare i voli aerei. Toledo e Madrid sono in allerta rossa da questa mattina a causa delle forti piogge previste, circa 120 litri d’acqua per metro quadrato, secondo l’Agenzia meteorologica statale AEMET. In allerta rossa Andalusia, Castiglia e Leon, Catalogna e Comunità Valenciana. A Madrid si teme che si arrivi a superare il record storico delle precipitazioni, che risale al 1972, quando si registrarono 87 litri di pioggia per metro quadrato. Le abbondanti piogge con temporali che hanno interessato l’intero Paese – ad eccezione delle Isole Canarie – ostacolano il controesodo, con traffico intensificato.