Ancora maltempo in Francia, piogge torrenziali in Drome e Ardeche: inondazioni e danni | VIDEO

MeteoWeb

Continua il maltempo in Francia. Dopo le violente piogge del weekend, che hanno causato esondazioni e danni, anche oggi si registrano danni materiali, con strade tagliate e classi allagate, a causa del maltempo nelle regioni dell’Ardèche e del Drôme, nel sud del Paese, vicino al confine con l’Italia. A Saint-Sorlin-en-Valloire, sono caduti 210mm di pioggia da questa mattina e si registrano gravi inondazioni nelle strade. I temporali hanno provocato anche forti raffiche di vento.

Nell’Ardèche, delle frane hanno provocato il taglio in diversi punti della strada dipartimentale 86 tra Tournon e Sarras, nella valle del Rodano, come segnalano i Vigili del Fuoco, intervenuti un centinaio di volte questa mattina. Nello stesso settore, i servizi di emergenza si sono occupati anche della messa in sicurezza delle persone intrappolate dall’acqua nei loro veicoli, e di quella degli studenti di una scuola elementare di Vion dove l’acqua era salita fino a 20cm al piano terra.

Nella regione della Drôme, dall’altra parte del Rodano, sono stati 30 gli interventi segnalati dalla prefettura, che ha denunciato “inondazioni” pur precisando che non c’è stata “nessuna vittima “. “Molte strade dipartimentali sono chiuse o inaccessibili perché allagate”, in particolare la RN7 a Tain-l’Hermitage in direzione sud-nord, mentre l’autostrada A7 “soffre di rallentamenti” dovuti all’acqua. La direzione regionale della SNCF, contattata dall’AFP, ha chiarito che il maltempo non ha avuto “nessun impatto per il momento” sul traffico ferroviario.

Maltempo Francia, inondazioni a Revel-Tourdan

Maltempo Francia, forti raffiche di vento a Saint-Donat-sur-l'Herbasse, nella Drôme