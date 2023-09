Maltempo, la coda del ciclone Daniel al Sud: piogge, temporali e freddo autunnale anche oggi in Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Ancora una giornata di maltempo oggi all’estremo Sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia, per la coda del ciclone Daniel che da inizio settimana sta colpendo il Mediterraneo centrale imperversando in modo molto violento tra mar Egeo e mar Jonio. La tempesta ha provocato morte e distruzione tra Bulgaria, Turchia e Grecia, per fortuna limitandosi a colpire in modo marginale il Sud dell’Italia, comunque interessato da piogge sparse, forti venti e mareggiate.

Il maltempo di oggi ha colpito Calabria e Sicilia con molte nubi, piogge sparse, solo localmente intense (spiccano i 21mm di Agrigento) e mareggiate sulle coste joniche. La situazione meteo rimarrà incerta domani, sabato 9 settembre, e poi migliorerà rapidamente domenica. Per la prossima settimana si prospetta una situazione molto tranquilla in tutt’Italia, con bel tempo e temperature gradevoli, almeno fino a mercoledì-giovedì.

