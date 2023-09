Maltempo, inizia il peggioramento: forte linea temporalesca sul Mar Ligure, quasi 150mm nel Genovese

MeteoWeb

Entra nel vivo il peggioramento del tempo sulle regioni del Nord a causa dell’arrivo di una perturbazione, che da stanotte porterà forti piogge e temporali al Centro-Nord. Oggi la regione più colpita dal maltempo è stata la Liguria. In questo momento, una forte linea temporalesca si trova nel Mar Ligure, muovendosi verso est davanti alle coste della regione. Forti piogge e temporali stanno interessando la provincia di Genova, mentre i primi fenomeni arrivano a colpire anche l’Emilia Romagna occidentale. Tra le province di Genova e Savona, si sfiorano i 150mm di pioggia accumulata oggi. Segnaliamo in particolare: 146mm a Masone (località Vallechiara), 135mm al Passo del Faiallo, 87mm a Genova Fabbriche, 84mm a Masone (località San Pietro), 64mm a Rossiglione, 62mm a Pietralavezzara, 61mm ad Arenzano, Urbe, 59mm e Pezzonasca, 55mm a Genova Nervi, Varazze, Cogoleto.

In serata, piogge e temporali hanno colpito anche l’Imperiese, dove spiccano i 51mm di Diano Arentino, i 40mm di Ospedaletti e i 26mm di Imperia Montegrazie. Un nubifragio ha provocato qualche allagamento nelle strade di Bordighera (Imperia), in special modo l’Aurelia. Sulla via per Dolcedo, a Imperia è crollato un albero mentre in via Val D’Olivi, a Sanremo, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un palo pericolante. Diverse le chiamate di soccorso, ma non si registrano danni particolari.

Un’altra linea temporalesca è in atto dall’estremo sud-est del Veneto fino al Friuli Venezia Giulia. Qui i dati pluviometrici più rilevanti della giornata indicano 41mm a Cervignano del Friuli, 36mm a Chiadino, rione suburbano di Trieste, e 28mm a Trieste.

Attenzione al maltempo delle prossime ore e di domani.

