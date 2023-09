Maltempo, Milan-Verona comincia in ritardo

MeteoWeb

Il forte temporale che si è abbattuto su Milano, con pioggia e grandine, ha costretto a rinviare l’inizio della partita tra Milan e Verona, valida per la quinta giornata di Serie A. L’arbitro Maresca ha fatto una verifica delle condizioni del campo con Leao e Faraoni per verificare che il pallone rimbalzasse sul terreno di gioco, dopo le forti precipitazioni piovose e la grandine caduta nell’ora precedente al fischio d’inizio. La palla è rimbalzata nella zona centrale del campo, un po’ meno nella fascia di fronte al settore arancio dello stadio Meazza. Il match è stato quindi posticipato alle 15.25.

Le condizioni dello stadio San Siro dopo il maltempo a Milano

