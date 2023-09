Maltempo, temporali in Lombardia: pioggia e grandine a Milano e Monza | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo colpisce anche oggi la Lombardia, dopo i fenomeni estremi di ieri, quando si sono verificati tornado tra Milanese e Brianza e piogge torrenziali nel nord della regione. Nel pomeriggio di oggi, temporali con grandine hanno colpito le province di Milano e Monza–Brianza. Anche sul capoluogo lombardo si è abbattuto un acquazzone accompagnato dalla grandine e la temperatura è crollata a +15°C in pieno giorno, come se fosse fine novembre. A Monza, sono caduti finora 33mm di pioggia, mentre sono 25mm a Milano San Leonardo, 21mm a Corbetta, 17mm a Milano Cadorna, Milano Arbe, 16mm a Milano Boscoincittà, Settimo Milanese.

Grossi disagi per l’accesso dei tifosi a San Siro, in vista della partita tra Milan e Verona, in programma alle 15. Molte vie di accesso sono bloccate a nord dello stadio Meazza, per il concomitante concerto del cantante Marracash. La grandinata, inoltre, ha bloccato centinaia di tifosi ai cancelli di ingresso dello stadio.

Acquazzone con grandine a Milano

