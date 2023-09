Emilia-Romagna, Musumeci: dal CdM oltre 5 milioni per le alluvioni dell’autunno 2022

MeteoWeb

Su proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il Consiglio dei Ministri ha stanziato la somma di 5.395.000 di euro, per la realizzazione in Emilia-Romagna degli interventi richiesti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal 22 novembre al 5 dicembre dello scorso anno. Il provvedimento riguarda il territorio dei Comuni di Comacchio, Goro e Codigoro, in provincia di Ferrara, di Cesenatico, Gatteo e Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì-Cesena e nel Comune di Ravenna.

”Si tratta – ha dichiarato Musumeci – di un intervento aggiuntivo rispetto allo stanziamento di oltre 16 milioni (esattamente 16.173.000) di euro già disposto, con delibera del 2 febbraio scorso; la somma sarà attinta dal Fondo per le emergenze nazionali della Protezione civile e verrà destinato alla realizzazione delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita e agli interventi più urgenti. Mi preme evidenziare la celerità con cui si é mosso il governo, considerato che é del 31 agosto la quantificazione dei fondi occorrenti da parte del dipartimento Protezione civile, in base alla documentazione sui danni fatta pervenire nei giorni scorsi dalla Regione”.