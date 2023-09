Maltempo, forti temporali al Nord: si ingrossa il torrente Segno nel Savonese, allagamenti a Sant’Ermete | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto sulle regioni del Nord. Sono iniziati nel pomeriggio sul Piemonte, con nubifragi, forti raffiche di vento e grandine, e con il passare delle ore hanno interessato anche Liguria, Lombardia meridionale ed Emilia Romagna settentrionale e ora si stanno estendendo nel Veneto occidentale. Un intenso temporale, in particolare, ha colpito il Savonese in serata, con picchi fino a 67mm nella cittadina di Varigotti. Il forte acquazzone ha fatto riempire improvvisamente il torrente Segno nella località di Sant’Ermete, il che ha causato diversi allagamenti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Sempre nel Savonese, segnaliamo 42mm di pioggia a Quiliano, 31mm a Millesimo, 23mm a Vado Ligure, 21mm a Cadibona. 54mm di pioggia sono caduti a Bragalla, nel Genovese.

Regione Liguria e la Protezione Civile stanno monitorando l’evolversi del passaggio temporalesco che sta attraversando la regione, rimanendo in costante contatto con i Comuni. Attualmente non si registrano criticità sul territorio, soprattutto nel Ponente, ad ora la zona più colpita dalle piogge.

In Lombardia, spiccano i 45mm caduti a Robbio, nel Pavese, vicino al confine con il Piemonte, mentre in Emilia Romagna, si registrano 32mm a Polesine Zibello e 30mm a Semoriva, in provincia di Parma.

Spettacolo di fulmini sulla Riviera Ligure di Ponente

L’instabilità sulle regioni del Nord continuerà anche nella giornata di domani, giovedì 14 settembre.

