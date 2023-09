Maltempo, nubifragi e grandine grossa in Puglia: allagamenti e danni a Torremaggiore, San Severo e Ruvo di Puglia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo ha raggiunto anche le regioni del Sud oggi e non mancano i fenomeni estremi. Dopo la grandine grossa che ha provocato danni nell’Agrigentino, anche in Puglia forti temporali stanno producendo nubifragi, grandine di dimensioni notevoli e forti raffiche di vento. Al momento, le zone più colpite sono il Foggiano e il Barese. Una maestosa shelf cloud (o nube a mensola) sul Foggiano ha anticipato l’arrivo dei fenomeni violenti, con grandine grossa in particolare tra Torremaggiore e San Severo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. A San Severo, si registrano anche allagamenti e danni alle auto, così come a San Nicandro Garganico. Forti temporali sono in atto anche nel Barese, anche qui con nubifragi e grandine di grosse dimensioni, come a Ruvo di Puglia.

Sul fronte piogge, finora segnaliamo 22mm a Terlizzi e Molfetta, 20mm a Ruvo di Puglia, 19mm a Giovinazzo.

Intensa grandinata a Torremaggiore, nel Foggiano

Violenta grandinata con raffiche di vento a Torremaggiore

Violenta grandinata nella zona di San Severo, nel Foggiano

Anche per la giornata di domani, domenica 24 settembre, sono previste piogge e temporali in Puglia, con rischio di fenomeni intensi. Diramata un’allerta meteo gialla.

