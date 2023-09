Maltempo Piemonte, temporali semistazionari in Valle Orco: picchi di 80mm, la grandine imbianca Ribordone

MeteoWeb

I forti temporali del pomeriggio in Piemonte hanno assunto carattere di semistazionarietà nella bassa Valle Orco, nel Torinese, con punte di 80mm di pioggia. Segnaliamo, infatti, 81mm a Bertodasco, 57mm a Rosone, 31mm a Sparone, 17mm a Forzo. I temporali sono stati accompagnati anche da grandine e forti raffiche di vento. A Ribordone, la grandine è caduta copiosa, imbiancando il suolo. Forte vento, invece, a Cuorgnè, Rivarolo e paesi di fondo valle. Sfiorata, invece, la vicina valle Cantoira, dove si registrano punte di 9mm.

L’instabilità aumenterà nella giornata di domani, mercoledì 13 settembre, con fenomeni più intensi e diffusi. Il passaggio di un impulso instabile, collegato ad una saccatura di origine polare sulla Francia, causerà nel pomeriggio di domani la formazione di temporali localmente intensi, accompagnati da possibili nubifragi e grandinate di piccole dimensioni, soprattutto nel nord della regione. A tal proposito, è stata diramata un’allerta meteo per la giornata di domani. Le condizioni dovrebbero migliorare giovedì 14 settembre.

