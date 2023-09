Maltempo, piogge diffuse sulla Liguria: picchi di 80mm nel Genovese | DATI

MeteoWeb

Giornata di maltempo sulla Liguria. Piogge diffuse hanno interessato tutto il territorio regionale, in particolare il Savonese e il suo entroterra con fenomeni forti, ma anche il Genovese e lo Spezzino. Meno colpito l’Imperiese. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 81mm a Masone (località Vallechiara), 80mm a Passo del Faiallo, 58mm a Rossiglione, 57mm a Urbe, 50mm a Pietralavezzara, 41mm a Genova Fabbriche, 39mm a Varazze, 38mm a Moneglia, 35mm a Genova Sestri Ponente, 30mm a Veirera. Al momento non si registrano danni a persone e cose.

Nelle prossime ore, sono previste piogge e temporali, anche forti, su tutta la regione. Per la giornata di domani, venerdì 22 settembre, ancora instabilità, in lento miglioramento a partire dal Ponente.

