Maltempo, “piogge senza precedenti” in Bulgaria: morti e dispersi sulla costa del Mar Nero | FOTO e VIDEO

Il ciclone Daniel, che ora ha raggiunto il Mar Ionio, ha lasciato una scia di morte e distruzione sull’Europa sudorientale, colpendo con piogge torrenziali e forti venti Bulgaria, Grecia e Turchia. In Bulgaria, sulla costa del Mar Nero, due persone sono morte e diverse risultano disperse a causa delle piogge torrenziali che hanno costretto i vacanzieri a evacuare le loro case, secondo quanto riferito dalle autorità. “Purtroppo, almeno diverse persone hanno perso la vita“, ha dichiarato il Primo Ministro Nikolay Denkov ai giornalisti nella città sudorientale di Tsarevo, tra le più colpite dal maltempo. “Un uomo e una donna sono morti”, ha detto, aggiungendo che si stanno cercando altre persone. Il capo del governo si è subito recato sul posto per supervisionare i soccorsi e valutare i danni.

Ingrossati dalla pioggia, i fiumi hanno rotto gli argini, allagando le strade e gettando nel panico i turisti, molti dei quali si stavano godendo gli ultimi giorni d’estate. Diverse centinaia di persone hanno dovuto lasciare in fretta e furia i loro campeggi e altri luoghi di villeggiatura per cercare rifugio in un luogo sicuro. Secondo le immagini pubblicate sui social network, le spiagge sono state devastate e le auto e le roulotte sono state inghiottite dall’impeto del mare. “La quantità di pioggia” caduta da lunedì 4 settembre è “senza precedenti”, ha dichiarato il sindaco di Tsarevo, Georgi Laptchev, citato dal canale televisivo Nova. A Tsarevo e in altre città vicine è stato dichiarato lo stato di emergenza. Un tornado è stato avvistato anche a Tulenovo, più a nord.

Bulgaria, tornado avvistato al largo di Tyulenovo

Alluvione nel Sud/Est della Bulgaria, situazione drammatica a Tsarevo

Alluvione in Bulgaria, Tsarevo sott'acqua

Maltempo Bulgaria: strade come fiumi a Lozenets

Alluvione in Bulgaria: sott'acqua il quartiere Nestinarka di Tsarevo

Alluvione in Bulgaria, la situazione nella zona di Arapya