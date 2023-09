Maltempo, paura in Puglia: a Peschici tromba marina raggiunge la spiaggia | VIDEO

MeteoWeb

La provincia di Foggia è stata ieri tra le zone più colpite al maltempo: diverse località del Gargano sono state colpite da tempeste di grandine e pioggia, temporali, fulmini e vento, che hanno comportato danni soprattutto nelle aree agricole e disagi alla circolazione stradale.

Tanta la paura ieri a Peschici per una tromba marina che ha sfiorato il tratto costiero della cittadina garganica. Le forti raffiche hanno divelto il tetto del ristorante Il Trabucco di Monte Pucci e danneggiato le antenne dello stesso trabucco. Il fenomeno ha avuto breve durata. La situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento della Squadra manutenzione del Comune e della Protezione Civile.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: