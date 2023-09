Maltempo, temporali al Centro-Nord: nubifragi e funnel cloud nel Cuneese

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo le regioni del Centro-Nord, in particolare Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria. I più intensi sono in atto nel Cuneese, dove è stato avvistato anche un funnel cloud a Peveragno (o nube ad imbuto), ossia un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo. Inoltre, forti nubifragi si stanno verificando in tutto il Cuneese. I dati pluviometrici più significativi delle ultime 24 ore nella regione indicano: 49mm a Limone Piemonte, 31mm a Robilante, 28mm a Saluzzo, 22mm a Boves, 15mm ad Andonno.

In Toscana, segnaliamo i 47mm di pioggia caduti ad Acquaviva di Montepulciano e i 45mm di Chiusdino, nel Senese. In Emilia Romagna, spiccano i 32mm caduti a Bettola, 25mm a Forlì, 22mm a Fellicarolo, 20mm a Bando e al Monte Busca. In Lombardia, finora si registrano 24mm a San Pellegrino Terme (Bergamo) e 21mm a Montecampione (Brescia). Accumuli sui 15-20mm tra l’Umbria settentrionale e le Marche occidentali.

Piogge e temporali continueranno a colpire le regioni del Centro-Nord anche nelle prossime ore.

