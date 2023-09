Maltempo, primi forti temporali al Nord: colpita anche Torino, tornado a Vesima | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si accendono i primi forti temporali al Nord-Ovest, in particolare tra Piemonte centrale, Lombardia sudoccidentale e Liguria di Ponente. In Liguria, spiccano i 40mm di pioggia caduti finora al Passo del Faiallo, 30mm a Rossiglione, 28mm a Giusvalla, 26mm a Masone, Urbe, Cadibona. Spettacolari le immagini che arrivano dal lungomare di Vesima, in provincia di Genova: una tromba marina ha toccato terra e si può dunque parlare ufficialmente di tornado. Il vortice sembra essersi dissolto rapidamente una volta raggiunta la terraferma, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Tromba marina tocca terra sul lungomare di Vesima

In Piemonte, spiccano i 34mm sul Colle della Vaccera (Torino), 23mm a Santena (Torino), 19mm a Casale Monferrato, 11mm a Serralunga di Crea, entrambe nell’Alessandrino. Un temporale è in atto anche nella zona di Torino, dove la temperatura a metà pomeriggio è di +22°C.

Questi temporali sono dovuti ad una perturbazione che, dal tardo pomeriggio di oggi fino, porterà precipitazioni concentrate in particolar modo sul Piemonte orientale, sulla metà settentrionale della Lombardia, sul Ponente Ligure, e in modo più limitato sulle regioni di Nord-Est.

