Maltempo, ultimi forti temporali in Sicilia: tanta pioggia a Ragusa

Ultimi temporali oggi in Sicilia dopo una fase di instabilità iniziata lo scorso weekend. Oggi forti temporali hanno colpito in particolare il settore sudorientale dell’isola, dove in questo momento sono attivi nuclei temporaleschi su Ragusa e poco più a nord di Ispica. I nuclei sono in spostamento verso sud. Spiccano i 33mm di pioggia caduti in circa un’ora e mezza a Ragusa, ma anche i 26mm di Nicolosi e i 21mm di Pedara, nel Catanese. Con l’arrivo del temporale, la temperatura è calata a +16°C a Ragusa, dopo una massima di +24°C.

Come detto, questo è l’ultimo giorno di instabilità all’estremo Sud: da domani, domenica 1 ottobre, come nel resto d’Italia, anche al Sud domineranno sole e temperature in aumento a causa di un nuovo ruggito dell’anticiclone africano. Ci aspetta un inizio ottobre dai connotati estivi, non solo in Italia ma anche sull’Europa centro-occidentale, con anomalie di temperatura estreme per questo periodo dell’anno.

