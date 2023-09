Maltempo USA, in migliaia bloccati dall’alluvione al festival Burning Man: un morto

MeteoWeb

Decine di migliaia di persone riunite per il festival Burning Man sono rimaste bloccate nel deserto del Nevada dopo le tempeste che hanno colpito la zona. Gli organizzatori hanno chiuso l’accesso veicolare al festival. L’ufficio dello sceriffo della contea di Pershing sta indagando su una morte avvenuta durante il maltempo al festival nel corso del weekend. “L’ufficio dello sceriffo della contea di Pershing sta attualmente indagando su una morte avvenuta durante questi giorni di pioggia. La famiglia è stata informata e la morte è sotto indagine”, si legge in un comunicato stampa. Le autorità non hanno nominato pubblicamente la persona, né fornito dettagli sulle circostanze della morte, compreso se fosse legata alle condizioni meteorologiche.

Sabato 2 settembre, gli organizzatori hanno chiesto a decine di migliaia di persone che hanno partecipato al festival di conservare cibo, acqua e carburante mentre si riparavano sul posto nel deserto di Black Rock dopo che un forte temporale ha colpito l’area, ha riferito in precedenza la CNN. “E’ prevista ulteriore pioggia per i prossimi giorni, il che potrebbe causare ulteriori ritardi e interruzioni per i partecipanti che tentano di lasciare il Festival, nonché per altre operazioni all’interno del Festival”, ha affermato il comunicato dell’ufficio dello sceriffo della contea di Pershing.

Sul loro sito web, gli organizzatori dell’evento hanno incoraggiato i partecipanti a mantenere la calma e hanno assicurato che il festival è stato pensato per resistere ad alluvioni. Ieri sera, sono stati installati ripetitori per fornire connessione internet e sono stati organizzati anche dei bus navetta per portare i partecipanti a Reno dalla città più vicina, Gerlach, a circa otto chilometri dal sito.