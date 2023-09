Maltempo Veneto: grandine e trombe d’aria, al via la conta dei danni

MeteoWeb

Dopo l’ondata di maltempo che ieri ha colpito soprattutto le province di Padova, Treviso e Vicenza, per il Veneto è iniziata la conta dei danni. L’evento più grave è stato quello di Borgoricco, nel Padovano, dove una tromba d’aria che ha fatto volare via le tegole da diverse abitazioni e la copertura dei capannoni, abbattendo alberi e pali della luce. Sempre nel Padovano, a Loreggia, 2 sottopassi allagati sono stati chiusi. A Camposampiero il maltempo ha mandato in tilt la circolazione. Sottopassi allagati a Treviso, dove è caduta pioggia mista a grandine, e nella sua provincia. A Resana si sono allagati il Municipio e diversi scantinati. Nella notte un 26enne e una 24enne sono rimasti feriti dopo che la loro auto è finita fuori strada a Caselle d’Altivole. Nel Vicentino la grandine ha spadroneggiato: a Schio ha coperto strade e giardini. Segnalate piogge intense e vento forte sul capoluogo e sull’Alto e Medio Vicentino.

