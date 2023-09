Maltempo Veneto, tornado a Borgoricco: paura e danni. 4 trombe d’aria in due giorni al Nord | VIDEO

MeteoWeb

Non si fermano i fenomeni estremi in Italia causati dal passaggio di una perturbazione atlantica. Dopo i tornado avvenuti ieri, oggi se ne registra un altro. Questa volta la tromba d’aria si è verificata a Borgoricco, in provincia di Padova. Si registrano anche danni, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo che mostrano una grande quantità di detriti sollevati in aria. A livello pluviometrico, in Veneto segnaliamo finora: 32mm a Salvatronda (Treviso), 22mm a Castelfranco Veneto (Treviso), 19mm a Schio (Vicenza), Combai (Treviso), 12mm a Montà (frazione di Padova).

Tornado solleva tanti detriti a Borgoricco, nel Padovano

Ecco il tornado che ha colpito Borgoricco

Altre immagini del tornado a Borgoricco

3 tornado nella giornata di ieri

Al computo dei tornado avvenuti nella giornata di ieri, ne ve aggiunto un altro. Oltre ai due vortici avvenuti in Lombardia, tra le province di Milano e Monza-Brianza, si è verificato un altro tornado, questa volta in Piemonte. In particolare, il vortice si è formato nel tardo pomeriggio molto probabilmente nella zona boscosa a Est di Gattinara, tra alto Vercellese e Novarese. Il tornado è durato un paio di minuti: attualmente non ci sono notizie di danni.

