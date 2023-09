Meteo, massime fino a +32°C oggi in Piemonte: tornano i temporali a inizio settimana

MeteoWeb

L’anticiclone domina sull’Italia, garantendo una domenica di bel tempo e temperature in aumento. In Piemonte, le massime oggi sono state abbondantemente sopra i +30°C. La rete di stazioni meteo di Arpa ha registrato, in particolare, +32,5°C a Nizza Monferrato (Asti), +32°C a Sezzadio (Alessandria), +31,8°C a Villanova Solaro (Cuneo). Nel centro di Torino, ai Giardini Reali, la colonnina di mercurio è salita fino a +31°C, così come ad Asti e Alessandria; a Cannobio, sul Lago Maggiore, massima di +29°C. Sul Monte Rosa, ai 4.554 metri della Capanna Margherita, la massima è stata di +4,7°C, mentre la minima è stata di -1,4°C. Dal 4 all’8 settembre, le minime non erano mai scese sotto lo zero, evento storico per un periodo così lungo.

Ma da domani l’alta pressione – stando alle previsioni di Arpa – dovrebbe cedere per la discesa di una saccatura polare e sono attesi “i primi deboli rovesci sull’arco alpino“; fenomeni “più diffusi martedì con temporali sulle zone a nord del Po, per l’intensificazione dei flussi umidi meridionali”. Mercoledì sono previste “precipitazioni più estese e continue soprattutto sui settori a nord del Po fino a metà pomeriggio”.

