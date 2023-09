Missione Psyche, problemi con la sonda: il lancio verso il bizzarro asteroide slitta di una settimana

MeteoWeb

Dovremo aspettare un’altra settimana per vedere la missione Psyche della NASA prendere il volo. Il lancio era stato programmato il 5 ottobre, a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX, dal Kennedy Space Center (KSC) in Florida, ma i piani sono cambiati. Il decollo è stato posticipato al 12 ottobre. “Il cambiamento consente al team della NASA di completare le verifiche dei parametri utilizzati per controllare i propulsori a gas freddo di azoto della navicella spaziale Psyche,” hanno spiegato i funzionari della NASA. “I parametri sono stati recentemente adeguati in risposta alle previsioni di temperature più calde e aggiornate per questi propulsori“. “Il funzionamento dei propulsori entro i limiti di temperatura è essenziale per garantire l’operatività a lungo termine delle unità“. Il rinvio di una settimana riduce considerevolmente la finestra di lancio di Psyche, che durerà fino al 25 ottobre.

1° lancio della NASA con Falcon Heavy

L’annuncio è avvenuto lo stesso giorno in cui i manager della missione NASA, SpaceX e Psyche hanno condotto una revisione della preparazione al volo al KSC. Durante l’incontro, è stato dato il via libera per eseguire un test di “fuoco statico” del Falcon Heavy, hanno spiegato i funzionari della NASA. Le prove statiche sono test pre-lancio standard, in cui i motori del primo stadio di un razzo vengono accesi brevemente mentre il veicolo rimane ancorato al suolo.

Il lancio di Psyche sarà solo l’8° in totale per il Falcon Heavy, il 2° razzo più potente attualmente operativo dopo lo Space Launch System della NASA. Sarà la prima missione della NASA lanciata con questo vettore SpaceX.

Obiettivo il bizzarro asteroide Psyche

La missione da 1,2 miliardi di dollari studierà un bizzarro asteroide metallico con lo stesso nome. Se tutto andrà secondo i piani, la sonda raggiungerà Psyche nel 2029, nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove.

Gli scienziati pensano che possa essere il nucleo esposto di un protopianeta – gli elementi costitutivi di mondi come la Terra – i cui strati rocciosi esterni sono stati strappati via da uno o più impatti violenti. L’umanità non ha mai visto un oggetto del genere da vicino prima. “Non vedo l’ora di vedere quelle prime immagini,” ha affermato Lori Glaze, direttrice della Divisione Scienze Planetarie della NASA. “Saranno spettacolari“.