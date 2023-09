Misterioso fenomeno nel cielo di Porto Rico: ecco cos’è stato | FOTO

MeteoWeb

Lo scorso 20 agosto, il fotografo di Porto Rico Frankie Lucena stava scattando foto di un sistema di tempeste di passaggio che presto si sarebbe evoluto nell’uragano Franklin, quando un raro e misterioso fenomeno della natura è balenato davanti ai suoi occhi: diversi enormi fulmini, che si diramavano verso l’alto, verso una nube temporalesca, fermandosi appena sotto il limite dello Spazio.

I fulmini che si muovono verso l’alto come questi sono conosciuti come “getti giganti“. E’ il tipo di fulmine più raro e potente: si verificano solo un migliaio di volte l’anno e hanno una potenza oltre 50 volte superiore a quella di un tipico fulmine. Le saette capovolte possono arrampicarsi 80 km sopra la superficie terrestre, toccando il fondo della ionosfera, il vasto strato di particelle elettricamente cariche dove la parte superiore dell’atmosfera incontra il fondo dello Spazio esterno. Lo Spazio tecnicamente inizia a 100 km d’altezza, mentre la ionosfera si estende da circa 80 a 640 km.

Sebbene i getti giganti non siano uno spettacolo insolito durante la stagione degli uragani nell’Atlantico, secondo uno studio dell’agosto 2022 pubblicato su Science Advances, questi fulmini vengono segnalati più frequentemente nelle regioni tropicali, specialmente durante tempeste tropicali in rapida intensificazione come Franklin. Tuttavia, gli scienziati conoscono il fenomeno solo da circa 20 anni, e gran parte rimane un mistero, compreso il motivo per cui si diramano verso l’alto nel cielo anziché colpire il suolo. I giganteschi fulmini che vanno verso l’alto potrebbero essere il risultato di una sorta di blocco che impedisce alle saette di fuoriuscire attraverso il fondo della nuvola, hanno riportato gli autori dello studio del 2022, ma il meccanismo esatto è ancora sconosciuto.

Potrebbero esserci maggiore possibilità di osservare e studiare i fulmini quest’anno, poiché la stagione degli uragani nell’Atlantico è appena entrata nel vivo. Da allora Franklin si è spostato a Nord verso le Bermuda, intensificandosi e diventando il primo grande uragano della stagione 2023, secondo il National Weather Service. Al momento non è previsto che tocchi terra.