Un nuovo ciclone extratropicale ha colpito il Brasile, il 2° in un mese, innescando nuove inondazioni nel Rio Grande so Sul: il Lago Guaíba, nel centro storico del capoluogo, Porto Alegre, ha raggiunto il livello di 3,17 metri, il più alto dal 1941. L’esondazione ha causato danni in diverse zone della città, tra cui la caduta di alberi e il blocco delle strade. I forti temporali hanno fatto innalzare anche il livello della Lagoa dos Patos, allagando diversi quartieri. Sul marciapiede davanti al mercato pubblico di Porto Alegre, gli abitanti hanno assistito a una scena insolita: 2 leoni marini sono emersi sorprendendo i passanti. Gli esemplari hanno anche “interagito” con dei cani che si sono avvicinati.

Inondazioni in Brasile: leoni marini spuntano tra le strade allagate di Porto Alegre