Nuovo terremoto oggi nei Campi Flegrei, paura a Napoli e Pozzuoli | DATI e MAPPE

Paura da Pozzuoli a Napoli anche questa mattina, a causa di un nuovo terremoto, parte della sequenza sismica in atto nei Campi Flegrei. L’INGV segnala in particolare un sisma magnitudo Md 3.2, avvenuto alle 09:10:29 ad una profondità di 3 km, nettamente avvertito dalla popolazione. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore 05:06, ora locale, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente il comunicato sono stati rilevati in via preliminare 21 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.4±0.3. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno,” viene spiegato in una nota.

In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.