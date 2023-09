Ondata di caldo “fuori stagione” in Francia: 47 dipartimenti in allerta gialla

MeteoWeb

La Francia sta vivendo un’ondata di caldo tardivo che sta battendo numerosi record di temperatura e il caldo continuerà anche nei prossimi giorni. Météo France ha posto 47 dipartimenti sotto vigilanza gialla per domani, mercoledì 6 settembre, dopo che lunedì 4 settembre è stato segnalato come il giorno più caldo mai registrato a settembre nel Paese. Nel suo ultimo bollettino delle 16, Météo France ha aggiunto quattro dipartimenti (Côte-d’Or, Jura, Saône-et-Loire e Seine-Maritime) all’allerta gialla (prima soglia di allarme), specificando che un peggioramento della situazione (arancione) “non può essere totalmente escluso” in alcune aree.

Mentre la stagione climatica estiva si è conclusa a fine agosto, queste temperature insolite stanno interessando gran parte dell’ovest del Paese, dove il caldo dovrebbe persistere fino a domenica 10 settembre. “Le temperature sono state molto elevate lunedì pomeriggio, raggiungendo livelli mai visti prima a settembre“, ha dichiarato Météo France. Le temperature hanno raggiunto i +37°C a Poitiers, i +36,6°C a Niort, i +36,8°C a Cognac, i +35,1°C a Aix-en-Provence, i +34,5°C a La Rochelle, i +33,9°C a Lione-Saint-Exupéry e i +31,5°C a Parigi.

Anche le notti sono state notevolmente calde. Sono stati battuti molti record di temperatura minima, come a Montauban (Tarn-et-Garonne) tra domenica 3 e lunedì 4 settembre, che con una temperatura di +24,4°C ha battuto il record di temperatura minima di qualsiasi mese (il precedente record risaliva all’ondata di caldo dell’agosto 2003).

Effetti su agricoltura e scuola

La colonnina del mercurio è salita anche nella Vienne, dove “il terreno è completamente secco. C’è una pianta di colza ogni tre o quattro metri quadrati”, ha dichiarato a France Presse Dominique Gaborieau, coltivatore di cereali a Genouillé. I 120 ettari che ha seminato all’inizio di agosto non sono mai spuntati a causa della mancanza d’acqua. “Non abbiamo mai visto nulla di simile” in questo periodo dell’anno, ha detto l’agricoltore, che è stato costretto a presentare una richiesta di risarcimento alla sua compagnia di assicurazione.

D’altra parte, il sindacato dei lavoratori nel settore dei meloni dell’Haut-Poitou (la seconda regione francese produttrice del frutto) si rallegra di questo episodio per “la qualità della produzione e il consumo di meloni, che dovrebbe ricominciare a salire“, anche se il caldo sta complicando la raccolta. “Siamo costretti a interrompere il lavoro a metà pomeriggio, il che riduce la nostra attività”, sottolinea Julien Godet, presidente del sindacato. A Pau, la raccolta dei rifiuti è stata riprogrammata per la mattina.

Nel Limousin, l’inizio del nuovo anno scolastico è stato particolarmente soffocante per alunni e insegnanti. “Molti colleghi segnalano temperature superiori ai +30°C nelle loro aule“, riferisce il sindacato Unsa Éducation.

L’ondata di caldo continua

Domani, le temperature massime resteranno elevate in Francia, raggiungendo “+31-35°C dal sud-ovest all’interno della Bretagna e del Centro, salendo a +35-37°C in alcuni punti. Lungo il Mediterraneo e la costa della Manica, si prevedono temperature tra i +23°C e i +30°C“, aggiunge Météo France. “Abbiamo aria calda risucchiata dal Maghreb che è tornata gradualmente nel Paese, con l’alta pressione che si è insediata e una situazione di blocco che durerà per tutta la settimana“, spiega Frédéric Nathan di Météo France.