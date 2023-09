Orsa Amarena, confermato un solo colpo ma dall’esame necroscopico emerge un altro particolare

MeteoWeb

L’esame necroscopico, eseguito presso il dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Teramo, ha accertato che l’orsa Amarena è morta per un solo colpo di fucile calibro 12 che ha perforato i polmoni. Confermata la morte lenta per dissanguamento: il colpo ha compresso irrimediabilmente tutti gli organi interni, provocando una inevitabile emorragia interna. Morte lenta che Amarena ha tentato di combattere alzandosi più volte da terra inutilmente. Gli accertamenti medico-legali confermano i sospetti delle guardie parco, quando nella notte tra 31 agosto e venerdì 1 settembre sono intervenuti nell’abitazione dell’indagato (Andrea Leombruni di 56 anni, di San benedetto dei Marsi) dopo aver sentito la fucilata.

Ma dall’esame necroscopico è emerso anche un altro particolare: l’orsa Amarena era stata colpita altre volte in passato. Non da proiettili ma da pallini sparati da qualcuno che la voleva lontana dalla propria abitazione o da un pollaio. Gli spari di ‘avvertimento’, in sostanza di allontanamento, che nel passato avevano attinto l’orsa sono un fatto abbastanza comune nelle terre dei parchi: già l’orso Stefano che fu ucciso in Molise nel 2013 presentava le stesse ferite, ossia un connubio di avvertimenti e una fucilata successiva mortale.

Ora la vicenda passa nelle mani del perito balistico Paride Minervini per la ricostruzione della dinamica e la comparazione con quanto raccontato dall’indagato. Gli ambienti giudiziari fanno infatti capire che la ricostruzione della dinamica dello sparo è cruciale per definire le responsabilità di Leombruni, dalla tempistica alla scelta dell’arma e del proiettile, passando per la distanza, e la traiettoria, la chiusura del cancello di casa per ‘bloccare’ l’orsa.