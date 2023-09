Previsioni Meteo Lombardia: torna la pioggia, temperature in calo da mercoledì

MeteoWeb

“Tempo soleggiato e temperature estive lasceranno intorno a metà settimana la Lombardia in favore di una maggiore variabilità e un progressivo calo delle temperature. Infatti, il robusto anticiclone che da più giorni occupa l’Europa Centrale e Meridionale cederà sul bordo occidentale sotto la spinta di una vasta area depressionaria di origine atlantica, che probabilmente entrerà sulla nostra regione nella giornata di mercoledì 13, apportando piogge su molte zone di Alpi e Prealpi ma localmente anche sulla pianura, con inoltre una moderata probabilità di temporali. Dicevamo temperature in calo: oggi e domani ancora valori massimi diffusamente oltre i 30°C in pianura, da mercoledì progressiva diminuzione termica, anche fino a 4-6 °C in meno, e quindi con valori più tipici del mese di settembre“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da poco nuvoloso a temporaneamente nuvoloso, specie nel pomeriggio e sui rilievi alpini/prealpini. Maggiori spazi soleggiati sulla pianura centro-orientale.

Precipitazioni: possibili dal pomeriggio sotto forma di brevi rovesci su Alpi e Prealpi, specie settori centro-occidentali. Non esclusi isolati temporali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo sulle Alpi. Valori minimi in pianura tra 16-20 °C, massimi tra 28-33 °C.

Zero termico: intorno a 4000 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, locali rinforzi da sud sul pavese nel pomeriggio; in montagna deboli meridionali con locali rinforzi ad alta quota.

Altri fenomeni: Disagio da calore da debole a moderato sulla pianura.

