Previsioni Meteo Lombardia: temperature al di sopra della media

“Un modesto campo d’alta pressione favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla regione, con temperature al di sopra della media e ventilazione per lo più debole. Fino a venerdì 29 bel tempo ovunque salvo qualche velatura in transito giovedì, a seguire ancora condizioni soleggiate e temperature in lieve ed ulteriore aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani transito di sottili velature nella prima parte della giornata, soleggiato dal pomeriggio salvo isolati addensamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi centro-orientali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime comprese tra 12 e 17°C, massime fra 25 e 29°C.

Zero termico: attorno a 4400-4600 metri.

Venti: in pianura deboli o a tratti moderati orientali specie nelle zone a sud; in montagna deboli variabili eccetto per l’Appennino dove sono previsti dei rinforzi da est/nordest.

