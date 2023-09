Previsioni Meteo Lombardia: caldo oltre la norma nei prossimi giorni

MeteoWeb

“L’espansione dalla penisola iberica di un promontorio d’alta pressione favorirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato almeno sino al prossimo fine settimana, con caldo oltre la norma e ventilazione nel complesso debole“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella prima parte della giornata poco nuvoloso o a tratti nuvoloso per transito irregolare di velature, che diverranno progressivamente più sottili nella seconda parte del giorno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime fra 13 e 17°C, massime tra 24 e 29°C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: deboli variabili con locali rinforzi da nord-est in Appennino.

